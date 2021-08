Hindud kutsuvad Estoniat loobuma solvavast balletist "Bajadeer" ja saatma juhid kunstilise tundlikkuse treeningule

Hindu riigimees Rajan Zed ütles eile oma avalduses USA -s Nevadas , et maksumaksjate finantseeritud Eesti rahvusooper ei tohiks tegeleda „teiste” traditsioonide, kultuurielementide ja mõistete omastamise kalgi propageerimisega ning tervete kogukondade naeruvääristamisega.

Ülemaailmse Hinduismi Liidu president Zed andis mõista, et see sügavalt problemaatiline ballett on vaid rikka tsivilisatsiooni jultunud pisendamine ja kujutab endast 19. sajandi orientalistlikku suhtumist. Zed kutsus Estoniat vabandama sellise sobimatu valiku pärast.