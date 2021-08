Hindud kutsuvad Estoniat loobuma solvavast balletist "Bajadeer" ja saatma juhid kunstilise tundlikkuse treeningule

Balleti tegevuse viimine eurooplaste seisukohalt eksootilisse keskkonda oli 19.sajandi teise poole moevooludega kooskõlas, tegevuse toimumine kuskil mujal, kas siis kaugel maal või kauges ajas, näiteks antiikmaailmas, tundus loojatele pakkuvat erinevaid võimalusi igapäevaelust distantseerumiseks ja meid erutavate teemade kunstipäraseks kajastamiseks. Kindlasti ei olnud sellise siirdamise eesmärgid kellegi diskrimineerimine või halvustamine, pigem ikka vastupidi, kunstiliste vahenditega kõrgustesse ja esile tõstmine.

Rahvusooper Estonia soovib oma vaatajatele pakkuda parimat muusikateatri varamust, seda nii ooperi- kui ka balletižanris ja kindlasti soovime edaspidigi pakkuda vaatamiseks ka maailmaklassika tippteoseid. Oleme teadlikud, et erinevatel ajalooperioodidel on olnud erinevaid kombeid ja nii mõnedki ajaloosündmused on tänapäeval tõdetud ebaõiglasteks ja saanud ka vastava hinnangu. Jälgime tähelepanelikult, et meie laval toimuv ei solvaks kedagi ega oleks rassistliku alatooniga. On ju muusika eelkõige rahvustevaheline ja ühendav maailmakeel.

Ma ei usu, et ükski teose pealkiri võiks kuidagi olla solvav, pigem on võimalikud erinevad tõlgendused. Soovitaksin muretsejatel esmalt vaadata etendust ja seejärel oleme valmis aruteluks ja ettepanekuteks.