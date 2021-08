Myanmari sõjaväejuht kuulutas ennast peaministriks ning lubas 2023. aastaks uued valimised korraldada

Kuus kuud pärast seda, kui hunta sõjavägi oli võtnud võimu tsiviilvalitsuselt, asus sõjaväejuht Min Aung Hlaing äsja moodustatud ajutises valitsuses peaministrikohale. Kõnes kinnitas Hlaing lubadust 2023. aastaks uued demokraatlikud valimised korraldada ning sõnas, et valitsus on valmis regiooni riikide eriesindajaga Myanmaris koostööd tegema. Lisaks on Hlaing öelnud, et valitsus on koostööks valmis iga Kagu- Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) määratud erisaadikuga.