VIDEO | Türgis põlevad talunike koduloomad ja turiste evakueeritakse meritsi

Vähemalt kaheksa inimest on hukkunud enam kui sajas põlengus, mis puhkesid eelmisel nädalal, teatas Türgi uudisteagentuur Anadolu. Leeke on toitnud kõrvetav kuumus ja tingimused, mida ekspertide sõnul halvendab kliimamuutus, vahendab CNN.

Seitse inimest on hukkunud Antalya provintsis Manavgatis ja kaheksas Marmarises . Viimased ohvrid on türgi-saksa paar, kes leiti surnuna ühest majast.

Ministeeriumi teatel on alates kolmapäevast riigis registreeritud 111 põlengut. Eilse seisuga põles kolmes erinevas linnas veel kuus tulekahju.

„Me aitasime evakueerida 1140 inimest 12 alusega,” ütles Bodrumi merenduskoja president Orhan Dinc. „Me evakueerisime laevadega ka eile, aga me ei ole kunagi olnud selles regioonis tunnistajaks millelegi sellisele. See on esimene kord.”