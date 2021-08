VIDEOD | Venemaa Sahha vabariigis lõõmab üle 160 metsatulekahju

Avastati viis uut põlengut. Erilise kontrolli all on olukord Kobjai rajooni Sitte asulas, Verhneviljuiski rajooni Kõrõkõi asulas ja Gornõi rajooni Kjujereljahhi asulas, vahendab Interfax.

Sadovnikovi sõnul ei saanud paksu suitsu tõttu kasutada lennumasinaid, mis baseeruvad Mirnõi linnas. Ilmateenistuse teatel on täna oodata tuule pöördumist, mis lubab taas hakata lennumasinaid kasutama.

Varem on teatatud, et Sahha vabariigis on metsapõlengute tõttu eriolukord. Põleb üle 1,3 miljoni hektari.