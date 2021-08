Kiik märkis, et nüüd saab vaktsineerida 12-17-aastaseid lisaks Pfizerile ka Modernaga. Kuivõrd vahe kahel süstil on Modernaga vaid neli nädalat, Pfizeril kuus nädalat, soovitas Laane praegu lasta endale süstida Modernat, et enne kooliaasta algust vaktsineerimiskuur tehtud saaks.