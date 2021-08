Avaldati vestlus Tsimanovskaja ja Valgevene oplümpiadelegatsiooni liikmete vahel: kui tahad edasi Valgevene eest esineda, lendad koju ja oled vait

Valgevene koondise esindaja: „Saabus selline juhis: sa lendad täna koju. Sõidad koju, kuskil mitte midagi ära kirjuta, ära kommenteeri. Vot, ma andsin sulle sõna-sõnalt edasi, nagu mulle öeldi. Kui sa tahad edasi Valgevene Vabariigi eest esineda, siis kuula, mida sulle soovitatakse. Sõidad koju vanemate juurde, kuhu iganes. Lase sellel olukorral minna. Muidu mida rohkem sa tõmbled – nagu kärbes satub ämblikuvõrku – mida rohkem ta keerutab, seda rohkem kinni jääb.

Sa oled süüdi nendes kommentaarides, mis sa andsid. Sa süüdistad kogu maa ees neid inimesi, sa ei saa aru, milles ja kuidas. Sinu rumalus võis mõju avaldada, inimesed võivad kaotada töö. Oma rumalusega võisid sa inimeste saatused purustada, Krõstsina. Aga inimesed andestavad selle sulle, see ei ole kõige tähtsam. Me tahame sind aidata, et see olukord unustataks ja lõppeks.

Keegi ei plaaninud, et sa jooksed. Keegi ässitas sind, kes saatis selle pildi, ja sina andsid neile emotsioonidele järele. Sa lihtsalt kiirustasid, selles on sinu viga <...>. Nüüdsed hetkeks on see olukord kontrolli alt väljunud.”

Salvestuses on kuulda, kuidas Tsimanovskaja nutab.

Moisevitš: „Sul on praegu parem lennukisse istuda ja ära sõita. Kõik rahuneb, homme istud lennukisse, sõidad ära ja unustad, oled mingi aja eemal. Sest sellises moraalses olukorras ei saa sa isegi lihtsalt jääda, saad aru? No ei saa jääda. Sa ei tõesta sellega kellelegi midagi, muudad ainult olukorra hullemaks. Mehele ja sugulastele ära teatavaks tee. Sa oled tugev inimene. <...> Me ei ähvarda sind, ei käsi, ei hirmuta, ainult palume sind meid kuulata. Me teatame vaikselt orgkomiteele, et sul on trauma, lahendame selle küsimuse ja sa sõidad vaikselt ära. Ja ma luban sulle, et sa jääd kergejõustikku.”

Tsimanovskaja: „Ma ei usu sellesse.”