ROK-i ja Jaapani ametnike sõnul on Valgevene jooksja Tsimanovskaja ohutult Tokyo hotellis

24-aastane sprinter Tsimanovskaja teatas eile, et ta viidi pärast treenerite kritiseerimist vägisi lennujaama. Valgevene ametlikel andmetel oli põhjus tema „emotsionaalne seisund”, vahendab BBC News.

Tšehhi ja Poola on teatanud, et on valmis Tsimanovskajale viisa andma.