Suurbritannia ja USA süüdistavad Iraani Iisraeli taustaga tankeri ründamises

Iisraeli taustaga ettevõtte opereeritavat tankerit Mercer Street rünnati Omaani lähistel neljapäeval, vahendab BBC News.

Hukkusid Suurbritannia ja Rumeenia kodanikud.

Iisraeli peaminister Naftali Bennett ütles, et on tõendeid, et rünnaku eest on vastutav Iisraeli vana vaenlane Iraan. Bennett hoiatas, et Iisrael teab, kuidas omal moel Iraanile sõnumeid saata. Teheran nimetas aga Iisraeli süüdistusi alusetuteks.

Rünnak näib olevat järjekordne eskalatsioon varjatud sõjas Iisraeli ja Iraani vahel.

Märtsist alates on olnud mitmeid rünnakuid nii Iisraeli kui ka Iraani laevade vastu, mida peetakse hammas hamba vastu rünnakuteks. Inimohvrid on siiski haruldased. Iraan on süüdistanud Iisraeli ka oma tuumaobjektide ja -teadlaste ründamises.

Suurbritannia välisminister Dominic Raab ütles eilses avalduses, et London usub, et Iraan kasutas Mercer Streeti vastu üht või mitut drooni, ning nimetas seda tahtlikuks, sihilikuks ja selgeks rahvusvahelise õiguse rikkumiseks.

„Iraan peab sellised rünnakud lõpetama ja alustel tuleb lubada vabalt navigeerida,” lisas Raab.

USA välisminister Antony Blinken ütles, et Washington on samuti kindel, et rünnaku pani toime Iraan ja et järgneb asjakohane vastus.

Bennett teatas, et ootab rahvusvaheliselt kogukonnalt selget sõnumit Iraanile, et viimane on teinud tõsise vea.

Iraan ei võta aga midagi omaks. Iraani välisministeeriumi esindaja Saeed Khatibzadeh ütles ajakirjanikele, et sionistlik režiim (Iisrael) on tekitanud ebakindluse, terrori ja vägivalla. Khatibzadeh ütles, et Iisrael peab lõpetama alusetud süüdistused, ja hoiatas, et kes iganes külvab tuult, lõikab tormi.