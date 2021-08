Tänasest saab Tallinna piires kutsuda endale vaktsiinikiirabi

Vaktsiinikiirabi on lahendus, kus vähemalt 10-liikmeline end COVID-19 vastu vaktsineerida soovivate inimeste grupp saab Tallinna piires kutsuda vaktsineerijad enda juurde kohale – on see siis töökoht, korteriühistu, spordiklubi, sõpruskond vms.

Vaktsineerimisele on võimalik läbi üleriigilise digiregistratuuri aeg kirja panna, kuid inimesi oodatakse kõigisse kabinettidesse vaktsineerima ka eelnevalt registreerimata. Kabinetid on avatud esialgu septembri lõpuni.

Vaktsineerimiskabinetid on avatud haiglavõrgu arengukava haiglate abil ning kõigi kabinettide asukohad ning avamisajad on järgmisest nädalast märgitud nimekirjana ja lisatud kaardirakendusse veebilehel vaktsineeri.ee .

Kuigi suuremalt jaolt on nüüd maakonniti kirjas, kus ja millal end eelnevalt registreerimata vaktsineerida saab, siis Saaremaa ja Hiiumaa puhul on veel andmed selgumisel. Gea Otsa märkis, et kõige hiljem on oodata teavet homseks hommikuks, mil oli algselt plaanis ka andmeid uuendada.