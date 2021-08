OTSEPILT ja -BLOGI | Kallas ja Kiik selgitavad täna vaktsineerimist. Reinsalu: valitseb täielik segadus

Vaktsineerimisrindel läheb olukord üha tulisemaks, kuna riigi külmikud on justkui vaktsiini täis, ent inimeste käevartesse jõuab see väga aeglaselt. Möödunud nädalal nentis peaminister Kaja Kallas ka seda. "Vaktsineerimisega on tõepoolest liiga palju probleeme ja see tempo on liiga aeglane,“ ütles Kallas viimasel valitsuse pressikonverentsil. „Me ei ole kuidagi selle olukorraga rahul ja olen sellest tervise- ja tööministriga korduvalt rääkinud.“