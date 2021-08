VIDEO | Vaata klippi, mis viis Valgevene sportlase varjupaiga palumiseni Tokyo lennujaamas

Videos räägib silmnähtavalt pahane sportlane sellest, kuidas olukord, kus ta pandi osalema naiste 4x400 meetri teatejooksus, milles tal algse plaani kohaselt mingit rolli olema ei pidanud, tulenes Valgevene koondise juhtide käpardlikkusest. Pole selge, mida tähendab videos lausutud väide sellest, et juhid olid "teiste tüdrukute dopingutestidega jama korraldanud", mistõttu tegelikult võistlema pidanud sportlased starti ei pääsenud.

Täna väljaandele Tribuna antud intervjuus ütles Tsimanovskaja: "Ma ei karda tiimist väljaviskamist, aga ma kardan, et Valgevenes pannakse mind vangi. Inimesed, kes mulle järele tulid, ütlesid, et käsk tuli kõige kõrgemalt."

Tegelikult pole see Tsimanovskajale esimene kord autoriteetide suhtes kriitiline olnud. Vaatamata sellele, et Valgevene isevalitseja Aljaksandr Lukašenka on oma kriitikuid väga karmilt kohelnud, sealhulgas piinanud ja vangi pannud, astus ta koos rühma teiste sportlastega režiimi vastu mullu augustis, kui võimud pärast tõenäoliselt võltsitud valimisi proteste vägivaldselt laiali ajasid.