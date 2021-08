Terviseameti lao soojenemise tõttu muutus laste immuniseerimiskava: heksavaktsiin tuleb süstida beebidele varem

Seni kehtinud immuniseerimiskava alusel on vaktsineeritud imikuid heksavalentse vaktsiiniga kolme, 4,5 ja kuue kuu vanuselt ning korduvvaktsineerimine on tehtud kaheaastaselt ehk vanuses 24 kuni 36 kuud. Immuniseerimiskava muudatusega tuuakse alates tänasest korduvvaktsineerimise aeg varasemaks ning see tuleb edaspidi teha 18-24 kuu vanuses.

„Praegu kipuvad lapsevanemad kaheaastastele mõeldud vaktsineerimisaega edasi lükkama näiteks erinevate külmetushaiguste tõttu, mida esineb sagedamini lasteaialastel. Noorematel väikelastel on selliseid haigusi vähem. Oluline põhjus on seegi, et 18 kuu vanuselt toimub laste tervisekontroll, millega koos saab teha ka vajaliku vaktsineerimise,“ ütles Sõber. „Samuti on see muudatus vajalik, et ühtlustada Eesti immuniseerimiskava teiste riikide omadega. Enamikus Euroopa Liidu riikides süstitakse kuuevalentse vaktsiini neljas doos ühe- kuni kaheaastastele lastele. Immuniseerimiskavade ühtlustamine aitab hoida ära olukorda, kus laps elukohariiki vahetades jääb vajaliku vaktsiinita.“