Kollaaž.

Sotsiaalmeedias ringlevast videost nähtub, et vaktsineerimispassi võltsimine on tehtud pahatahtlikele isikutele liigagi kergeks. Murekoht on ilmselge. Kas ja mida kavatseb riik võltsingutelaine ennetamiseks aga ette võtta? Tundub, et mitte miskit.