Vaktsineerimata inimestele piitsa või präänikut? Maailmas pakutakse preemiaid rahast kanepipläruni

USA: 100 dollarit peo peale

Ameerika Ühendriikides on president Joe Biden pakkunud välja, et osariigid ja kohalikud omavalitsused võiksid maksta vaktsineerijatele 100 dollarit, kirjutab Reuters. USA rahandusministeeriumi sõnul on lubatud kasutada selleks ka föderaalvalitsuse abiraha.

"Ma tean, et inimestele vaktsineerimise eest raha maksmine võib tunduda ebaaus neile, kes on end juba vaktsineerinud," ütles Biden. "Aga kui see preemia aitab meil viirusest jagu saada, tuleks see kasutusele võtta," leidis ta.

Moskva: igapäevane autoloos

Juunis teatas linnapea Sergei Sobjanin, et linn loosib vaktsineeritud inimeste seas välja igal nädalal viis autot ehk ühe iga tööpäeva kohta. Loosirattasse nime panemiseks ei pea midagi tegema, "lotopileti" saab igaüks automaatselt kohe, kui ta on kaitsepoogitud. Iga väljaloositava auto väärtus on ligi 12 000 eurot.

London: piletid unistuste jalgpallimängule

Juuli alguses teatas Londoni linnapea Shadiq Khan, et end vaktsineerimisele kirja panijate seas loositakse välja pileteid Euroopa jalgpallimeistrivõistluste finaalile Wembley staadionil, kus Inglismaa lõpuks Itaaliale kaotas.

Rumeenia: tasuta šašlõkk

Bucharestis vaktsineerimas käinud inimesed said minna kohe pärast süsti Obori turule ning võtta sealt koju kaasa mititeid – Rumeenia traditsioonilist liharooga. Tegemist on viinerikujuliste, ent hakklihast ja vürtsidest valmistatud palakestega.

Vabatahtlikud heategijad pakuvad kõike alates luksuskorterist kuni tasuta õlleni

Et saada rohkem Hong Kongi inimesi vaktsineerima, otsustas üks sealne kinnisvaraarendaja panna vaktsineeritute vahel loosi korteri, mille turuväärtuseks on 1,4 miljonid USA dollarit. Jenia baar Tel Avivis lubas veidi odavamat preemiat: "Tasuta õlu ja naps kõigile vaktsineeritutele."

USA-s on lisaks sajadollarilisele tasule katsetatud ka teiste meetmetega. Krispy Kreme on lubanud, et iga vaktsineerimistõendi ettenäitaja saab nautida tasuta sõõrikut. Washingtonis pakuti kaitsepoogitutele kampaania "Joints for Jabs" raames lausa marihuaanasigaretti.