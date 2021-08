Täna saab end vaktsineerida Lasnamäe Pirukafestivalil, aega broneerida ei ole vaja

„Lasnamäe Pirukafestival on populaarne kogupere üritus ning soovime, et lisaks pirukate ja teiste küpsetiste maitsmisele, saaksid inimesed kohapeal koroonavastast vaktsiini teha. Loodan, et muutlikust ilmast hoolimata kasutavad paljud Lasnamäe elanikud võimalust tulla Pae parki küpsetisi ostma ja paralleelselt vaktsineerivad ennast. Vaktsineerimine aitab vältida haiguse rasket põdemist ning pidurdab viiruse levikut. Vaktsineerides kaitseme ennast ja oma lähedasi,“ rõhutas Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet.