Koroonapassi kehtestanud Prantsusmaal tuli protestijaid pisargaasiga tõrjuda

Enamus Prantsusmaast on koroonapassi kehtestamise ja meditsiinitöötajatele vaktsineerimise kohustuslikuks muutmise poolt, ent sel nädalavahetusel on toimunud üle kogu Prantsusmaa meeleavaldusi, millest mõned on ka teravaks muutunud.

Mõnede protestijate vastu tuli Pariisis kasutada jõudu ning ka pisargaasi, teatab France24. 37-aastane meditsiiniõde Hager Ameur ütles uudisteagentuurile Associated Press, et valitsus tegeleb väljapressimisega. Ta leidis, et meditsiinitöötajad pandi kriisi alguses väga suure koormuse alla, mistõttu on vaktsineerima sundimine eriti valus. "Järsku öeldakse meile, et meie pärast inimesed nakatuvad. See on haige," ütles ta.