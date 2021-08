Suurbritannias lähevad koroonanäitajad mühinal alla, ent selle juures on üks suur aga

Sarnaselt Eestile avaldatakse ka seal igapäevaselt näitajad, kui palju on lisandunud koroonanakatunuid. Metro vahendab, et nädalaga vähenes juhtumite arv 36 protsendi võrra.

Samas viitab riigi statistikaamet, et koroonapuhang on hoopis hoogu kogumas. Levik oli viimati nii suur jaanuaris. Nende andmetel oli möödunud nädalal koroonasse haigestunud üks inimene 65-st. Nädal varem oli see näitaja üks inimene 75-st. Numbrid põhinevad eri uuringutel. Näiteks teevad nende töötajad kiirtestimisi üle riigi. Põhimõtteliselt käiaksegi ukselt uksele.

Millest säärane vastuolu? Londoni Ülikooli kolledžis (University College London) psühholoogiat õpetav professor Robert West rääkis BBC`le, et põhjuseks võib olla tõik, et osa haigestunuid tahab karantiini vältida. Seetõttu ei lähe nad ametlikku testi tegema. "Kui teed testi, pead jääma isolatsiooni. Kahtlustan, et see on faktor, miks testi ei taheta teha."