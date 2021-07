Reeglid karmistuvad: Eesti silmis liikus Soome oma kerkivate koroonanäitajatega kollasesse nimekirja

Siiani on Soome rohelises nimekirjas, mis tähendab, et ka vaktsineerimata inimestel pole mingit testimise või karantiini nõuet.

Kollases nimekirjas on ka Island, Belgia, Šveits ning Itaalia. Sinna kuuluvad riigid, kus kahe nädala nakatumisnäitaja üle 75. Kui see kerkib omakorda üle 200, liigitub riik punasesse nimekirja. Seal on näiteks suvised turistimekad Küpros, Hispaania ning Portugal. Rohelises nimekirjas (nakatumisnäitaja alla 75) on teiste seas ka Läti ja Leedu.