Uuring: vaktsineeritud inimesed võivad olla sama suured superlevitajad, kui kaitsepookimata nakatunud

Sel suvel on jõuliselt pead tõstnud delta tüvi. Politico kajastab, et kui selle saavad koroonaviiruse vastu vaktsineeritud inimesed, siis võivad nad ikkagi haigust edasi anda sama tõenäosusega kui need haigestunud, kes pole vaktsineeritud. Praegustel andmetel põevad kaitsepoogitud ise viirust kergemini, isegi sümptomeid ei pruugi olla, ent see ei välista sedagi, et ollakse nn supernakatajad.

Uue teabe valguses teatas USA haiguste kontrolli ja tõrje keskus, et kõrge nakatumisega piirkondades peaks avalikes siseruumides taas maske kandma. Varasemalt oli Valge Maja poolt tulnud signaale, et vaktsineeritud inimestel pole maskikohustus enam vajalik. See oli justkui ka märk sellest, et on võimalik normaalsusse naasta.

Ameerika Ühendriikides on koroonapuhang taas hoogu kogumas ning ka Biden viitas, et ilmselt taastuvad peagi veel mõned varasemad piirangud. Tema kriitikud pahandavad, miks maskisoovitused mõned kuud tagasi ootamatult maha võeti. Ehk tegutseti liiga kärmelt?

Delta tüve tõttu on nakatumine hoogustumas üle maailma, sealhulgas ka Euroopas. Eestis otsustas valitsus, et alates uuest nädalast on maskikandmine kohustuslik ühistranspordis.