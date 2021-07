Järgmisel nädalal avavad kõik maakonnad vähemalt ühe püsiva vaktsineerimiskabineti

Vaktsineerimise hoogustamiseks ja selle tagamiseks, et igal inimesel oleks tema kodumaakonnas püsivalt lisaks ajutistele vaktsineerimispunktidele ka vähemalt üks püsiv koht, kus oleks võimalik end Covid-19 vastu vaktsineerida, alustavad järgmisel nädalal igas maakonnas vaktsineerimiskabinetid. Vaktsineerimisele on võimalik läbi üleriigilise digiregistratuuri aeg kirja panna, kuid inimesi oodatakse kõigisse kabinettidesse vaktsineerima ka eelnevalt registreerimata. Kabinetid on avatud esialgu septembri lõpuni.

Haigekassa partnersuhtluse osakonna juhi Marko Tähnase sõnul on vaktsineerimise hoogustamiseks vajalik parandada teenuse kättesaadavust. „Igal inimesel peaks olema võimalik end kiiresti ja mugavalt ning vajadusel ka ette planeerimata vaktsineerida. Oleme haiglatele hea ja kiire koostöö eest tänulikud,“ sõnas Tähnas. „Et haiglatel oleks vaktsineerimiseks võimalik valmis olla ka juhul kui soovijaid püsivalt ei ole, toetame neid valmisolekutasuga,“ lisas ta.

Valmisolekutasu makstakse raviasutusele personali eest, kes tegeleb üksnes vaktsineerimisega või on selleks nõutud aegadel valmis. Arvestatud on nii õdede kui ka tugipersonali tasuga. Igakuine valmisolekutasu ühe vaktsineerimiskabineti eest on 13 200 eurot.

Vaktsineerimiskabinetid on avatud haiglavõrgu arengukava haiglate abil ning kõigi kabinettide asukohad ning avamisajad on järgmisest nädalast märgitud nimekirjana ja lisatud kaardirakendusse veebilehel vaktsineeri.ee. Tänase seisuga on avamisajad kinnitatud 13 maakonnas. Saaremaal ja Hiiumaal asuvad kabinetid on samuti järgmisest nädalast avatud, kuid täpsed kellaajad selguvad algava nädala alguses.

Kõik vaktsineerimiskabinetid on avatud vähemalt viiel päeval nädalas, millest üks päev on kõigi maakondade puhul ka puhkepäev. Kabinetid on avatud kaheksa tundi päevas. Vaktsineerimiskabinettide töö on esialgu planeeritud kuni septembri lõpuni.