Koroona läbipõdenute kahe doosiga kaitsepookimiseks pole vajadust, aga kui olukord nõuab, võib seda teha

„Komisjoni liikmed on endiselt seisukohal, et COVID-19 läbipõdenuid tuleks vaktsineerida ühe doosiga soovitavalt kuuendal kuul pärast tervenemist. Läbipõdenute vaktsineerimiseks kahe doosiga puudub ekspertide hinnangul meditsiiniline näidustus,“ ütles sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik, immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liige Kärt Sõber. „Kuna reisimisel mõned riigid nõuavad, et ka COVID-19 läbipõdenutel oleks kahedoosilise vaktsiini puhul tehtud kaks vaktsiinidoosi, siis nõustusid eksperdid, et mittemeditsiinilisel eesmärgil võib möödapääsmatu vajaduse korral seda teha. Läbipõdenutele teise doosi võimaldamisega seotud tehnilised detailid täpsustatakse järgmise nädala jooksul.“