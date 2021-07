Riigikaitsjate vaktsineerituse kohta hakatakse avalikult aru andma. Tase on riigi keskmisest pikalt ees

„Meie jaoks on tegu võtmeküsimusega, et säilitada kaitse- ja lahingvõime. Kaitseväelased ja kogu meie valitsemisala teavad, mida tähendab sõdida õlg-õla kõrval – just seepärast peamegi veel pingutama, et suudaksime kaitsta nii ennast kui teisi,“ põhjendas kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonna juhataja Marti Magnus otsust hakata igal nädalal avalikult esitama andmeid, kuidas kaitsevaldkonnas vaktsineerimine edeneb.

„Alates sellest nädalast avaldame igal nädalal kaitsevaldkonnas vaktsineeritute protsendi. Tahame, et usaldus meie vastu aitaks kasvatada usaldust ka vaktsineerimise vastu,“ lisas ta.

Ministeerium sai teatada, et riigikaitse valdkonnas töötavate inimeste vaktsineerituse tase on võrreldes Eesti keskmisega vägagi korralik. 4670 arvestusse kuuluvast inimestest on vaktsiini saanud juba 85,1% ja viimase nädalaga on näitaja kasvanud 3,7%. Arvestusse kuuluvad kaitseministeeriumi, kaitseväe, kaitseliidu, kaitseressursside ameti ja riigi kaitseinvesteeringute keskuse personal.

Terviseameti andmete põhjal on tänase seisuga Eestis vähemalt ühe vaktsiinisüsti saanud 56,9% täiskasvanud elanikkonnast. Kogu rahvastikust on vähemalt esmase kaitse saanud 47,7% inimestest.

Kaitseväes lisanduvad tegevväelastele või töötajatele ja ajateenistujad. Sel nädalal ilmnes, et juulis toimunud uute ajateenistujate saabumise järel tekkis nii Tapal kui Kuperjanovi ajateenijate seas Võrus koroonakolded.

Ministeerium selgitas, et ses osas pole istutud käed rüpes ja värskelt ajateenistusse saabujad on nüüdseks pea täielikult vähemalt ühe koroonavastase kaitsesüsti kätte saanud. Juulis ajateenistust alustanud ajateenijatest olid 40% juba eelnevalt vaktsineeritud. Ülejäänud kaitseväe väravatest sisenenutest, kuid sinnani vaktsineerimata värsketest ajateenijatest, on tänaseks kaitseväe poolt vähemalt ühe doosi vaktsiini saanud samuti pea kõik riiki teenima kutsutud. Kokku on juulis alustanud ajateenijatest vaktsineerimisega tänaseks hõlmatud 94,5%, teatas kaitseministeerium Delfile.