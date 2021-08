Üks variant juures: Eestis vaktsineeritakse lapsi vanuses 12+ nüüd ka Moderna vaktsiiniga

Euroopa Ravimiamet märkis, et tõhususe uuringus osales 3732 last. Vaktsiin kutsus 12–17aastastel esile sarnase antikehade taseme, mida oli varasemalt nähtud 18–25aastastel.

Kiik viitas, et esimesel neist on lähenevat kooliaastat arvestades teatud eeliski. Intervall kahe doosi vahel on neli nädalat. Maksimaalne kaitse saavutatakse 14 päeva pärast teist doosi. Pfizeri puhul on süstide vahel kuus nädalat. Maksimaalse kaitse saab nädalake hiljem.