Jaapan laiendas pandeemia uue „äärmiselt hirmutava faasi” tõttu eriolukorda

Uute nakatumiste arv päevas ületas eile üleriiklikult esimest korda 10 000 piiri. Üle kolmandiku neist juhtumitest tuvastati Tokyos, vahendab BBC News.

Tokyos, kus olümpiamängud peamiselt toimuvad, on kolmel päeval järjest püstitatud nakatumise rekord ja täna teatati taas 3300 uuest juhtumist, kuigi linnas kehtib eriolukord.

Üle 60% linna tõsisteks juhtumiteks mõeldud haiglakohtadest on täidetud.

Olümpiamängude korraldajad teatasid täna mängudel 27 uuest juhtumist ja alates mängude algusest on neid olnud üle 200. Korraldajad eitavad aga, et olümpiamängud on nakatumise kasvu põhjus.

Jaapani tervishoiuminister Norihisa Tamura hoiatas, et riik on sisenenud pandeemia uude, äärmiselt hirmutavasse faasi.

„Ma arvan, et inimesed ei suuda ette näha ja muretsedes, kui kaua see olukord kestab, peavad nad talumatuks, et nad ei saa normaalsesse igapäevaellu naasta,” ütles Tamura.

Eriolukorra tingimustes ei tohi baarid ja restoranid müüa alkoholi ning need tuleb sulgeda varakult. Kolmes prefektuuris, sealhulgas Osakas, kehtestatakse 2. augustist eriolukord, mis peaks kestma 31. augustini. Tokyos juba kehtivat eriolukorda pikendatakse kuu lõpuni.

Tokyo kuberner Yuriko Koike on öelnud, et võtmetähtsusega haiguspuhangu kontrollimisel on noored. Ta kutsus neid end vaktsineerida laskma. Samas on Jaapanis vaktsiinipuudus.

Täielikult on vaktsineeritud alla 30% elanikkonnast.

„Ma tunnen, et me harjume eriolukorraga liiga ära, nii et see ei takista inimesi välja minemast,” ütles üks noor jaapanlane BBC-le.

„Kui valitsus tahab tõesti viiruse leviku peatada, peavad nad meid luku taha panema ja pakkuma finantstoetust,” teatas teine.