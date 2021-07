"Ainus kriteerium on, et inimene nõustub kandideerima. See pole tõsiseltvõetav presidendivalimiste korraldus," pahandab Mart Helme erakonnaliidrite kohtumise järel. Tarmo Soomere puhul leiab ta, et esmalt tuleks sukelduda tema minevikku, kus olevat küsitavusi.