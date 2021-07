Läti valitsus kiitis heaks vaktsineeritute vahel loterii korraldamise seaduseelnõu

Osaleda võivad kõik, kes on saanud loterii väljakuulutamise hetkel vähemalt ühe vaktsiinisüsti. Inimese vaktsineerimisandmed peavad olema kantud ühtsesse andmebaasi ViVaT vähemalt 48 tundi enne loosimist. Ette on nähtud iganädalased loosimised ja lõpploosimine ning on erinevat liiki auhindu. Iga nädal on ette nähtud välja anda viis suuremat võitu summades 2500, 5000 ja 10 000 eurot. Lõpploosimisel on ette nähtud kaks võitu summas 15 000 eurot, kaks võitu summas 25 000 eurot ja üks võit summas 100 000 eurot. Võitude pealt ei pea eelnõu järgi tulumaksu maksma, vahendab LSM.