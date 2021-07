Siseminister Jaani vastuseks EKRElaste üleskutsele kodanikuallumatuseks: see on väga vastutustundetu tegu, aga paragrahvi alla see ei lähe

"Mina käsitleksin seda kõike läbi moraalieetika," ütles Jaani Delfile. "See ei lähe otseselt paragrahvi alla. Aga see on väga vastutustundetu tegu."

Kui seadus Madisoni ega Helmet sellise käiguga pihtide vahele ei võta, siis tuleb neil Jaani sõnul peeglisse kiigates iseenesele silma vaadata. "On see õige tegu, kui kõik on väsinud viirusega võitlemisest?" küsis ta mõtet edasi arendades.

Kuigi Helme ega Madisoni üleskutse pole otseselt tema sõnul seadusega vastuolus, oleksid seda aga see-eest lihtinimeste teod, kes alluksid poliitikute kutsele koroonaviiruse levikuid piiravaid reegleid eirata.

"Inimesed, kes hakkavad valitsuse seatud reegleid eirama, lähevad konkreetselt vastuollu seadustega," märkis ta.

Jaani rõhutas, et piirangud on ellu kutsutud selleks, et ühiskonda lahti hoida. "Selline üleskutse kindlasti mingit kasutegurit ei too," ütles minister.

Postituse sisu

Siseminister otsustas võtta sõna poliitikute üleskutse vastu ka sotsiaalmeedias.

"Täna siis olukord, kus osad tegelased kutsuvad üles eirama korraldusi, mis aitavad hoida kõigi meie tervist, hoida lahti vaba liikumist ja meditsiinisüsteemi jätkusuutlikust. No see pole ju kuidagi ok," kirjutas siseminister Facebookis.

Ta nentis, et eks me kõik ole viirusest ja sellega kaasnevast väsinud, ent nüüd soovivad osad inimesed tekitada tema silmis olukorda, mis lõppkokkuvõttes mõjutaks kõigi meie turvatunnet.

"Mis siis järgmiseks? Kutsuvad üles eirama turvavöö kasutamist autos või mitte teavitama lähisuhtevägivallast?" küsis Jaani võrdluseks.

"See on hetkel eetika küsimus, aga kui sellele peaks järgnema füüsilised teod, mis võivad seada ohtu turvatunnet, siis pole tegemist enam eetika küsimusega," jätkas ta. "Hetkel kihutab see üleskutse meie inimesi veelgi vastuvõtlikumaks viirusele ja hullema variandina kihutab sealt edasi meie inimesi haiglasse."

Jaani märkis postituses, et eesmärgiks on hoida ühiskonda võimalikult avatuna ning sellised üleskutsed ei aita sellele mitte kuidagi kaasa.