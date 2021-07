KUULA SAADET | Kuidas tekivad hambaaugud ning kuidas neid ennetada?

Hammaste eest hoolitsemine on inimese jaoks üks olulisemaid tegevusi oma tervise heaolu tagamisel. Paljud haigused saavad alguse kehvast või puudulikust suuhügieenist, mistõttu on ülimalt tähtis mida, kuidas ja millega me oma hammaste eest hoolitseme. Suutervis.eu veebipoe juhid Kristjan Rebane ja hambaarstiõe taustaga Katrin Nikandrova rääkisid, et hammaste eest hoolitsemine on midagi palju suuremat, kui lihtsalt hommikul ja õhtul kiire harjapesu. „Lisaks harjaga pesule oleks soovitatav kasutada ka hambaniiti ning võiks olla elektriline hambahari, millel on hambapesu kestvus tootja poolt juba paika pandud. Tavaharja puhul pestakse hambaid ligi 2 korda lühemalt,“ laususid nad.