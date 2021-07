Leedu siseminister palus migrandikriisi pärast EL-i siseküsimuste nõukogu kohtumist

„Euroopa Liidu siseministrite viimasest kohtumisest on möödunud vaid kaks nädalat ja ebaseaduslike migrantide arv on selle ajaga ligi kahekordistunud. See olukord vajab kiiret tegutsemist ja otsuseid,” ütles Bilotaitė, vahendab LRT.

„Füüsilise tõkke paigaldamine on üks võtmeülesannetest. Võttes arvesse migratsioonivoogude dünaamikat, usume me, et see on ainus pragmaatiline lahendus, mis aitab meil lühikese aja jooksul tulemusi saavutada,” teatas Bilotaitė.