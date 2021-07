Massilise andmelekke ohvrid võivad AKI hinnangul suure tõenäosusega suud hüvitisest puhtaks pühkida

Ojangu sõnul näitab dokumendifotode varguse juhtum aga selgelt, et isikuandmed on üha väärtuslikum „kaup“. „Iga inimene peaks ka ise oma andmete käekäigu vastu huvi tundma –enne kui mõnele ettevõttele oma andmeid jagada või nendele ligipääsu lubada, ka sotsiaalmeedias, tuleks tutvuda ettevõtte andmekaitsetingimustega ja veenduda, et see, mis eesmärgil, kui kaua, millisel õiguslikul alusel ettevõte tema andmeid säilitab ja kellele edastada plaanib, on talle vastuvõetav,“ selgitas ta.