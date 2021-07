Hongkongis mõisteti esimene inimene kurikuulsa julgeolekuseaduse järgi üheksaks aastaks vangi

Tong on esimene inimene kes on süüdi mõistetud palju kära tekitanud Hongkongi riikliku julgeoleku seaduse alusel. Tänane kohtuotsus annab kätte suuna selle kohta, millised hakkavad kohtuprotsessid Hongkongis edaspidi olema.

Pärast seaduse jõustumist 2020. aastal on Hongkongis vahistatud üle saja inimese.

„Me leiame, et see koondkaristusaeg peaks piisavalt peegeldama süüaluse süüd kahes kuriteos ja ühiskonna jälestust, saavutades samal ajal vajaliku heidutusmõju,” teatas kohus.

Karistus eraldumisele õhutamise eest määrati hüüdlause eest lipul ning politsei lisas, et Tong on süüdi terroristlikus tegevuses, sest tema tegevus oli tahtlik väljakutse politseile.

Prokurör väitis, et see kutsub otseselt Hongkongi iseseisvusele Mandri-Hiinast, kaitse sõnul on tähendus aga hägusam.