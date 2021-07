Jüri Ratas parteiliidritele: võiks kaaluda, et presidendiks saab Tarmo Soomere

Sotside liider Indrek Saar ütles kella 11.20 paiku Delfile, et Ratas rääkis, et Soomere võiks olla võimalik kandidaat, kelle osas konsensus leida.

Ilmselgelt oli Mart Helme sõnum, et EKRE Soomeret ei toeta, neil on oma kandidaat Henn Põlluaas.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder tõi välja, et Ratase sõnul polnud tegemist ametliku kandidaadi ega ametliku ettepanekuga, ega ka mitte ühegi fraktsiooni ega valitsuskoalitsiooni ettepanekuga. "On teada, et Tarmo Soomere on kandideerimisega nõus," lisas Seeder ja tõdes, et nüüd on arutelu koht erakondadel.