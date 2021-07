Jüri Ratas parteiliidritele: võiks kaaluda, et presidendiks saab Tarmo Soomere

Ratas: me pole öelnud, et Keskerakond on kindlalt Soomere taga





Loodan, et tema puhul on võimalus pälvida vähemalt 68 riigikogu liikme toetus (vajalik valituks osutumiseks – toim)



Kuidas teised erakonnajuhid teie ettepanekusse suhtusid?



Ma arvan, et täna ei saa öelda, et neljal erakonnal on toetus Tarmo Soomerele. Küsimus oli, kas fraktsioonid-erakonnad on valmis temaga kohtuma. Öelda täna, et tal on kahe, kolme või nelja erakonna toetus, seda on natuke vara.



Mida see tähendab, et toodi eraldi välja see, et tegemist pole ametliku kandidaadi ega ametliku ettepanekuga, ega ka mitte ühegi fraktsiooni ega valitsuskoalitsiooni ettepanekuga?



Minu teada pole kumbki koalitsioonifraktsioon öelnud, et oleme ühe nime taga. Küsimus on poliitilises tunnetuses – kas võib tulla 68 häält? Selle nimel tasub töötada, seda enam, et erakonnad ütlesid, et soov on valida president ära 30. augustil. See saab juhtuda vaid juhul, kui toetus on laiapindne. Ma arvan, et Teaduste Akadeemia tänane president Tarmo Soomere võiks selle pälvida.



Kas te oskate Keskerakonna fraktsiooni kohta juba öelda, kas need 26 häält on Soomerel olemas?



Me kindlasti kohtume temaga järgmisel nädalal ja siis saab sellele küsimusele vastata. Me pole öelnud, et Keskerakonna fraktsioon on kindlasti tema taga.



Mis nimesid veel pakuti?



Kuna nende osas hetkel ametlikke konsultatsioone ei toimu, siis ei näe põhjust spekuleerida.



Kas kolmapäevaks peaksid kõigil erakondadel Soomerele jaguvad hääled teada olema?



Mida kiiremini me saame leida ühiskandidaadi, seda parem, aga sellist ajalist survet, et kindlasti peab kolmapäeva õhtuks olema pilt selge, ei ole.



Ma kõigepealt arvan, et teaduse poolt tuua veel rohkem ühiskonnas fookusesse. Oma sisulise tööga kannab tänane Teaduste Akadeemia president seda hästi edasi. Teadus on kandnud vilja ka viise pooleteise aasta jooksul. Teiseks ma arvan, et kogu haridusvaldkond, mis on olnud Eestis alati oluline, on Tarmo Soomere tugevus. Ta on ka hea tasakaalustaja ühiskonnas, seda on täna kindlasti vaja.