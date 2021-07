Hukkunute lähedased ja prokurör kaebasid Mikk Tarraste kohtuotsuse edasi: nõutakse tunduvalt karmimat karistust

Otsuse teinud kohtunik Rubo Kikerpill sõnas mõni aeg hiljem EPL-ile: "See otsus on tehtud ja me leidsime, et see on õige. Iga kuritegu on erinev. Väga lihtne oleks, kui oleksid mingid mallid – paned raami ümber ja saadki teada karistuse. Seda ei ole võimalik ennustada."