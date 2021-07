Iisrael pakub üle 60-aastastele kolmandat vaktsiinisüsti

Nakatumine on Iisraelis viimasel ajal kasvanud ja nagu mujal kardetakse ka seal ülimalt nakkavat deltatüve.

„Andmed näitavad, et keha immuunsus väheneb ajapikku,” ütles Bennett eilsel pressikonverentsil. „Täiendava doosi eesmärk on see taastekitada ja vähendada nii oluliselt nakatumise ja tõsise haiguse võimalusi.”