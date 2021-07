Austraalia saatis Sydneysse sõjaväe koroonapiirangute järgimist tagama

Karantiinimeetmed, mis kehtivad vähemalt 28. augustini, keelavad kodust lahkumast, välja arvatud hädavajalikuks kehaliseks liigutamiseks, poes käimiseks, lähedaste hooldamiseks ja veel mõnedel põhjustel. Reisipiirang on kümme kilomeetrit.

Austraalia kaitseväe sõdurid ühinevad viiruse tulipunktides politseiga, et tagada, et inimesed reegleid järgiksid.

Uus-Lõuna-Walesi osariigi politseiminister David Elliott ütles, et see aitab, sest väike vähemus sydneylastest arvas, et reeglid neile ei kehti.