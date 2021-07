Martin Helme soovitus valitsuse liikmetele: pange amet maha ja minge minema

"Ma pole vaktsineerimisvastane, tegin endale ära, aga see, kuidas tänane valitsus "reklaamib" vaktsiine, teeb vist küll iga inimese lisaks valitsusvastaseks olemisele vaktsineerimisvastaseks," arvab ta. "Ja see, kuidas Kallase valitsus karistab kogu ühiskonda oma saamatuse ja võimetuse eest, on tülgastav. Minge minema. Pange amet maha ja minge minema."