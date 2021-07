Kuidas selle revaktsineerimisega ikkagi on? Riigil nüüd taskus neli stsenaariumi

Olemasolevad teadusandmed lubavad kindlalt öelda, et vaktsineerimisjärgne immuunsus püsib vähemalt üheksa kuud ning võib kesta tõenäoliselt vähemalt aasta, märgitakse analüüsis. Eesti on kavandanud oma elanikkonna seas läbi viia immuunsuse püsimise uuringud.

Kirjeldatakse nelja stsenaariumi, mis võivad rakenduda käesoleva aasta lõpust või tuleval aastal. Suurima tõenäosusega realiseerub mitu stsenaariumit samaaegselt või on tegu kombinatsiooniga.

Stsenaarium 1

Kõigile 2021. aastal vaktsineeritutele on vajalik esimene doos ligikaudu 12 kuud peale vaktsineerimise lõpetamist. Vaktsineerivad perearstikeskused, haiglate vaktsineerimiskabinetid, eratervishoiuasutused, vajadusel luuakse ajutised vaktsineerimiskeskused.

Stsenaarium 2

Täiendavat doosi vajab piiratum grupp inimesi sõltuvalt immuunvastuse püsimisest. Sel juhul on omakorda kaks võimalust. Esiteks see, et täiendavat doosi vajavad kõik üle 70-aastased vaktsineeritud. Teisel juhul vajavad täiendavat doosi kõik üle 60-aastased vaktsineeritud.

Vaktsineerivad peamiselt perearstikeskused ja haiglate vaktsineerimiskabinetid.

Stsenaarium 3

Revaktsineerimist vajavad haiguse tõttu madalama immuunvastusega inimesed. Vaktsineerimine peamiselt põhihaiguse ravi tegevates tervishoiuasutustes ja perearstikeskustes. Taolisi inimesi oleks kokku umbes 97 000.

Stsenaarium 4

Kõik teatud vaktsiiniga vaktsineeritud inimesed vajavad revaktsineerimist. Stsenaarium realiseerub, kui mõni Eestis kasutusel olev COVID-19 vastane vaktsiin ei anna piisavat kaitset mõne tekkiva uue ohtliku tüve laialdase leviku korral. Revaktsineeritavate arv ja vaktsineerimise korraldus sõltub vastava vaktsiiniga vaktsineeritud inimeste arvust ja vaktsineerimise ajast.

Eesmärgini veel pikk tee

Tänahommikuse seisuga on Eestis vaktsineerimisi tehtud kokku 630 435 inimesele, kellest 74 277 on pooleli oleva vaktsineerimisega, 556 158 inimese vaktsineerimiskuur on lõpetatud.