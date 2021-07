Vaktsiiniturism: kulutatakse hiigelsummasid, et välismaal koroonavastane suts kätte saada

Üks süst ja tehtud. Jansseni puhul piisab ühest doosist. imago images/MiS

Kui näiteks Eestis on probleemiks leige vaktsineerimishuvi, siis üle maailma on ohtralt riike, kus koroonavaktsiine lihtsalt napib. Kel raha, võtab ette pika teekonna, et kaitsev süst saada.