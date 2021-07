Jüri Ratas: reedel tuleb arutusele mitu võimalikku presidendikandidaati

"Ma usun, et homsel koosolekul käiakse erinevaid nimesid välja, vaevalt, et seal on ainult üks nimi," ütles Keskerakonna esimees Ratas neljapäeval ERR-ile. Samas rõhutas ta, et enne koosoleku lõppu ei ole mõtet spekuleerida mitte ühegi nimega. "Seepärast ongi koosolek kokku kutsutud, et neid teemasid arutada ja püüda leida siis võimalust järgmiseks sammuks või edasiminekuks," lisas Ratas.

ERR-i andmetel plaanib Ratas esitada parteijuhtidele teaduste akadeemia presidendi Tarmo Soomere nime.

Ratas kinnitas, et on presidendivalimiste teemal rääkinud kõikide riigikogus esindatud erakondadega, kuid ta jättis täpsustamata, kas ta on konkreetselt Soomere kandidatuuri ka peaminister Kaja Kallasega (Reformierakond) arutanud.

"Ma arvan, et nimedega spekuleerimine enne homset koosoleku lõppu meid väga kaugele ei vii ja ma arvan, see ei oleks ka praegu õige. Tuleb vaadata ära, mis on erakondade tunnetused - kuidas soovitakse edasi liikuda, kas üldse soovitakse edasi liikuda selles suunas, et presidenti riigikogus 30. augustil valida."

Peaminister Kaja Kallas kinnitas täna Delfile, et Soomere nimi käiakse homsel erakondade esimeeste kohtumisel võimaliku presidendikandidaadina välja.

"Homme toimub erakondade esimeeste kohtumine, mille mõte on see, et Tarmo Soomere üle saaksid fraktsioonid arutada, et nad saaksid temaga kohtuda," ütles peaminister. "Nad saavad küsida temalt küsimusi ja jõuda järeldusele, kas nad on valmis tema kandidatuuri toetama."

Soomerele endale on seni öeldud lihtsalt, et presidenditeemat arutatakse reedel. "Minul see informatsioon puudub," ütles ta Kallase väljaöeldu kohta. "Aga see rõõmustab mind kindlasti," lisas ta.