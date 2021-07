Leedu peaminister: olukord piiril muutub halvemuse suunas, see on kogu Euroopa asi

„On suurepärane, et me jõudsime sellise formaadini migratsiooniprobleemi lahendamiseks. Täna kuulsin ma palju kordi sõnu „jõudsime kokkuleppele”, „üksmeelselt”. Ja see annab lootust, tähendab, et probleemi saab lahendada,” ütles Nausėda pärast kohtumist toimunud pressikonverentsil, vahendab Leedu Delfi.

„Hinnang Valgevene režiimile ei muutu. Võib-olla oli erimeelsusi migratsiooniprobleemi lahendamise taktika üle diplomaatilisi ja poliitilisi kanaleid pidi,” jätkas Nausėda.

„Tuleb lahendada piiri kaitsmise probleem, mida ei ole lahendatud palju aastaid. Seda tuleb teha kiiresti. Me loodame kodanikualgatusele,” kutsus Nausėda üles.

Presidendi sõnul on ebatraditsiooniliste probleemide lahendamiseks vaja ebatraditsioonilisi vahendeid ning seda tuleb teha kiiresti ja efektiivselt.

Arutati ka eriolukorra kehtestamise küsimust.

„Loomulikult ei saa ma mööda minna eriolukorra režiimi küsimusest, tundsin kõigi poliitiliste parteide juhtide käest huvi, mida nad sellest arvavad. No ja konsensus on selline: me oleme avatud kõigile küsimustele ja võime selle lahendada lähitulevikus. Ainult et enne tuleb hinnata järgmisi asju: hinnata selle režiimi kehtestamise juriidilisi külgi, selle mõju Leedu elanike kodanikuõigustele. Eriolukorra kehtestamiseks on meil vaja laia konsensust. Peamine on hinnata, mida see meile annab,” ütles Nausėda.

Nausėda on veendunud, et armeed saab tegutsema volitada juba praegu.

Šimonytė hindas kohtumist arvamuste vahetuseks.

„Nende kahe nädalaga on olukord veidi muutunud. Ja muutunud halvema poole,” ütles Šimonytė, märkides, et tegemist ei ole ainult Leedu probleemiga.

„Kõigile on selge ja kõik on nõus, et see ei ole ainult Valgevene ja Leedu vaheliste suhete ilming. See on reaktsioon otsustele, mille EL võttis ühehäälselt vastu pärast lennuki kaaperdamist,” ütles Šimonytė, märkides, et pärast seda lõpetas Valgevene oma piiri valvamise.

„Tähendab, see küsimus ei puuduta ainult Leedut, see on EL-i küsimus. Selles suunas teevad järjekindlalt tööd nii valitsus kui ka president. Ma arvan, et oleme saanud suure toetuse, poliitilise ja praktilise,” lausus Šimonytė, lisades, et Leedu seostab suuri lootusi Euroopa Liidu läbirääkimistega Iraagi ja Türgiga.