Juuli algusest on koroonanäitajad olnud taas tõusuteel. Oli selge, et sellises tempos jätkates jõuame peatselt kollasest ehk keskmisest riskitasemest oranži ehk kõrgesse ohutasemesse. Selleks, et Eesti oranži värvitasemesse ei jõuaks ja täiendavaid piiranguid ei peaks kehtestama, tegi riigikantselei teadusnõukojale ettepaneku muuta valgusfoori värvide aluseks olevaid piirarve.

"Seda teemat on arutatud küll, jah. Ma olen üritanud andmetesse süveneda ja leida põhjendust ja ma ei ole seda põhjendust leidnud. Praegusel hetkel teadusnõukoda ei poolda nende piirangute muutmist," kinnitas teadusnõukoja liige, Tartu ülikooli matemaatilise statistika professor Krista Fischer Delfile.