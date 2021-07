Soomes kasvas koroonaviirusega nakatumine nädalaga ligi kolmandiku võrra

Saja tuhande inimese kohta on kahe viimase nädala jooksul tuvastatud 93 nakatumist. Enne seda oli kahe nädala arv 54, vahendab Yle Uutiset.

Teste on selgelt tehtud varasemast rohkem. Eelmisel nädalal andis koroonaproovi 116 000 inimest. Positiivseid proove oli 2,5%, mida on umbes üks protsendipunkt rohkem kui juuni lõpus.

Eriti järsult on tõusule pööranud 15–29-aastaste nakatumiskõver. See vanusegrupp moodustas üle poole eelmise nädala nakatumistest. Suurim grupp olid 18–21-aastased.

Näha on ka välismaal reisimise suurenemine. 8% eelmise nädala nakatumistest oli saadud välismaal ja 2% oli saanud nakkuse välismaalt tulnult.

Koroonapatsientide haiglaravi vajadus on veidi suurenenud, aga on siiski püsinud suhteliselt väiksena. Haiglatesse satub praegu eelkõige noori ja vaktsineerimata inimesi.

Esimese vaktsiinidoosi on Soomes saanud 65% elanikkonnast ja teise 32%. Vaktsineerimise mõju on tunda: alates kevadest on väga vähesed eakad nakkuse saanud.