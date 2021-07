Õhupuhasti magamistuppa – kuidas ja milline valida?

Selle taga on üsna mitu põhjust, üks on tõsiasi, et puhas õhk aitab kõigil magada, ja teine asjaolu, et natuke valget müra (õhupuhasti ventilaatori töötamine) aitab samuti magada. Parandades siseõhu kvaliteeti, võivad ka teie kaaslased teie unekvaliteeti paranemist kiiresti märgata, mistõttu on see õhupuhasti ostmiseks üks kaalukamaid põhjusi!

Uskuge või mitte, aga õhupuhastid võivad norskamist tegelikult vähendada! See on tõenäoliselt piisav müügiargument inimesele, keda on norskamise pärast üles äratatud või kes on abikaasa norskamise tõttu üleval püsinud. Üks norskamise peamistest põhjustest on tegelikult allergeenid, mis põhjustavad ülekoormust, mille tulemuseks on norskamine. Tõenäoliselt võtab õhupuhastil siiski aega, enne kui tulemusi näete.

Teie magamistuba on lava loendamatute allergeenide jaoks. Nende hulka kuuluvad näiteks tolmulestad (mis toituvad teie surnud nahast), õietolm, kõõm ja isegi hallituse eosed. Kui teil või teie pereliikmetel on allergia ja astma, aitab korralik õhupuhasti teil rahulikult puhata ning teie tubade siseõhu kvaliteeti parandada!

Inimesed veedavad umbes kolmandiku oma päevast ehk kaheksa tundi magades. Vähe on veel kohti, kus viibite korraga nii kaua kui seal! Kuna veedate suurema osa ajast oma magamistoas, veedate suurema osa ajast ka seal hingates. Õhupuhasti mõju on kõige paremini tunda siis, kui seda kasutatakse ruumis, kus olete suurema osa oma ajast, mis on järelikult teie magamistuba!

Õhupuhastid on hämmastavad masinad, mis puhastavad õhku nii kahjulikest kui ka ärritavatest osakestest. Need on olulised, sest kodude seintes ja õhus võib olla palju rohkem reostust kui välismaailmas. Miks kasutada õhupuhastit magamistoas?

Milline õhupuhasti magamistuppa valida?

Kui hakkate oma magamistuppa õhupuhastit otsima, on mõned asjad, mida peate jälgima. Soovitame hankida õhupuhasti, millel on HEPA-filter. Lisaks võiks õhupuhasti sisaldada aktiivsöefiltrit ja võimalust, et masin töötaks vaikselt. Peale selle võib eelfiltriga masina valimine teie kulusid kokku hoida.

Esiteks on HEPA filtreerimine väga oluline. Need filtrid puhastavad teie õhku palju rohkem kui ükski teine turul olev filter ja eemaldavad õhust mõned tõeliselt väikesed osakesed, millega vähesed muud filtrid hakkama saavad. HEPA-filter on abiks allergia korral ja aitab teil saavutada paremat unekvaliteeti, kuna teie magamistoa õhk on palju puhtam.

Aktiivsöefilter

Järgmine on aktiivsöefilter. Need filtrid töötavad lõhnade kõrvaldamiseks, mis hõlmab näiteks teie määrdunud pesu, mille pesemiseks teil on aega alles nädalavahetusel. Selle filtri eemaldatavate lõhnade hulka kuuluvad ka toiduvalmistamise lõhnad ja suitsulõhnad, mis mõlemad võivad teie öise une halvemaks muuta. Aktiivsöefiltrid töötavad ka teie magamistoas lenduvate orgaaniliste ühendite suhtes. Lenduvad orgaanilised ühendid võivad tekitada hilisemas elus palju haigusi, sealhulgas vähki, seetõttu on mõistlik neid ühendeid enda magamistoast eemal hoida.

Rahu ja vaikus

Lõpuks soovitame leida seade, mis töötab vaikselt. Vähesed õhupuhastid teevad nii palju müra, et te ei saa magama jääda, kuid siiski võib olla eelistatav leida seade, mis on eriti vaikne. Õnneks töötab enamik õhupuhastajaid peatusteta, nii et nende pidev sumin annab tõenäoliselt just nii palju valget müra, et teid uinutada.

Oluliste lisade hulka kuuluvad ka eelfiltriga sarnased lisad. Eelfilter on tavaliselt pestav või odav vahetatav filter, mis pikendab oluliselt teie kallima põhifiltri eluiga. See võib säästa palju raha, nii et soovitame seda tungivalt. Eelfiltrid on eriti olulised inimestele, kellel on lemmikloomad, kuna lemmikloomade karvad ummistavad õhupuhasti väga kiiresti.

Mida arvestada õhupuhastit valides?

Kui ostate oma magamistuppa õhupuhasti, peate silmas pidama toa ruutmeetreid! Te ei saa osta seadet, mis on tegelikult mõeldud teie magamistoast palju väiksema toa jaoks, muidu ei näe ega tunne te õhupuhasti soovitud tulemusi. Tegelikult võiksite valida seadme, mis on mõeldud suurema toa jaoks, kui on teie magamistuba. Seda sellepärast, et siis saab seade töötada madalal režiimil, andes siiski väga puhast õhku.

Suurema ala jaoks mõeldud õhupuhasti ostmine pole küll kohustuslik, kuid masin, mida saate kasutada madala režiimiga, on tavaliselt palju vaiksem kui väiksemate alade jaoks mõeldud seadmed, mida peaksite kasutama kõrgematel seadistustel.

Lisaks peate seadet valides arvestama lisaomadustega, mis hoolitsevad teie konkreetsete vajaduste eest, näiteks muutuv ventilaatori kiirus või hinnad, mis jäävad teie eelarve piiridesse.

Valige endale õhupuhastid ja muud kodumasinad välja Kaup24.ee veebipoest!