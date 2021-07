Meelerahu rahaasjades annab suvel kindlustunde

Planeeri pikemalt ette kui vaid mõned päevad

Liialdamata võib öelda, et suvel on iga päev mitmeid üritusi, kuhu tahaks jõuda. Samuti on suvi aeg, mil saab kõpitseda kodu kallal ja lõpetada ehitustööd, mis jäänud sobivat aega või rahasüsti ootama. Hing igatseb vabadust nii rahaasjades kui ka pikalt eriolukorrast tulenevalt pausil olnud tegevustes.

„Raha ja kulutustega seoses kehtib aastaajast sõltumata ette mõtlemise põhimõte,“ ütleb Eesti juhtiva väikelaenude pakkuja Credit24 turundusjuht Annika Parm. „Viisime aasta alguses oma klientide seas läbi küsitluse, millised käitumismustreid soovitakse kõige enam muuta. Selgus, et selleks on säästmine. Tervelt 28 protsenti vastanutest lubas uuel aastal senisest enam raha säästa. See on väga hea algus, sest selline tegutsemine aitab nii ettenägematutute kulutuste kui pikemat planeerimist vajavate väljaminekute puhul,“ lisab Parm.

Oluline on üle vaadata igakuised väljaminekud ja teha nendes vajadusel korrektuure. Selline tegevus võimaldab pikemat valmisolekut rahaasjadega toime tulla. Sageli annabki juba mõne väikese harjumuse muutmine paarikümneeurose kokkuhoiu kuus, millest alustada säästmist.

Kiire vajadus — mida teha?

Credit24 turundusjuhi sõnul on nad saanud klientidelt sagedast tagasisidet, kuidas külmik puruneb just siis, kui on marjade sisse tegemise aeg, või on vaja külastada hambaarsti ootamatu tervisemure tõttu. Aina enam annavad endast märku ka loomaomanikud, kelle lemmiku päästmiseks on vajalik protseduur, mis maksab mitusada või veel rohkemgi eurot.