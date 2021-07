Järjekordne koroonakolle kaitseväes: peale 33 Tapa ajateenija on nakatunud ka 10 Kuperjanovi kaitseväelast

Võrus on 2. jalaväebrigaadi Taara linnakus koroonaviirusesse nakatunud 10 ajateenijat, kinnitas brigaadi tsiviil-sõjalise koostöö ohvitser nooremleitnant Rasmus Kork Delfile. Ta lisas, et ükski nakatunud isikutest ei olnud teenistusse saabudes COVID-19 vastu vaktsineeritud.

Kork selgitas, et haigestunud ajateenijad on suunatud karantiini linnaku meditsiinikeskusesse ja nende lähikontaktsed on isoleeritud kasarmutesse selleks eraldatud korrustele.

Nooremleitnant ütles, et Taara linnakus võimaldatakse teenistusse saabunutel ajateenijatel end kaitsepookida. Lisaks sellele on siseruumides kohustuslik kanda näomaski ning linnakusse sisenevatele teenusepakkujatele on kehtestatud isikukaitsevahendite kandmise kohustus. Spordi- ja vaba aja veetmise ruume kasutatakse ainult allüksuste kaupa ning seal on kehtestatud ka muid piiranguid. Kork lisas, et teenistujate vahelised kontaktid on viidud miinimumini ja pööratakse tähelepanu hügieeninõute täitmisele.