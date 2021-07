Hiina valitsust kritiseerinud miljardär pandi „tülinorimise” eest 18 aastaks vangi

Sun vahistati selle aasta märtsis. Tema ettevõte Hebei Dawu Põllumajandus- ja Loomapidamisgrupp tegeleb Hiinas põllumajandustootmisega ning sellel on umbes 9000 töötajat. Sun on Hiina Kommunistliku Partei tuntud ja häälekas kriitik, vahendab CNN.

Kohalikus meedias on ilmunud teateid ka selle kohta, et Sunil oli maavaidlus kohalik riikliku farmiga. Reutersi teatel väitis Sun, et kümned tema ettevõtte töötajad said 2020. aastal vigastada võitluses politseiga, kui püüdsid takistada riigifarmi töötajaid üht Suni ettevõtte hoonet lammutamast.