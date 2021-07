Tarmo Soomere väidetavast presidendikandidaadiks saamisest: ootan huviga

"Ootan huviga, aga ma ei saa seda rohkem kommenteerida," ütles Soomere. "Oleme kokku leppinud, et ei kommenteeri enne, kui asi on otsustatud," lisas ta. Kas see tähendab, et ei kommenteerita enne, kui otsuse on teinud erakondade juhid? Ka sellele küsimusele ütles akadeemik vastuseks, et ei saa seda täpsustada.

Tarmo Soomere ütles juba märtsis, et ta oleks valmis presidendiks kandideerima. Kuigi vahepeal on koalitsioonierakondade juhid rääkinud mitme teise võimaliku kandidaadiga, on nad seni vaid eitavaid vastuseid saanud.

Soomere ütles Delfile, et on heal meelel valmis kommentaare jagama siis, kui asi on selgem.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder kinnitas Delfile, et selline kiri Jüri Rataselt erakondade esimeestele eile õhtul tõepoolest laekus. "Vastab tõele," ütles Seeder. Kirja sisus polevat olnud viidet sellele, justkui oleks Ratasel mõni konkreetne nimi kandidaadina välja käia.

Sotsiaaldemokraatide esimees Indrek Saar tuletas meelde, et riigikogus presidendi valimiseks peab jõudma kokkuleppele vähemalt kolm erakonda. "Soomere ei ole siiamaani olnud ühegi parlamendierakonna kandidaat," ütles ta Delfile vastuseks küsimusele sellest, kas sotside seas on akadeemiku võimalikku presidendina arutatud. "Kui tuleb homme välja, et ta seda on (Ratase esitatav kandidaat – toim), oleme loomulikult valmis seda arutama."