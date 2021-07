GRAAFIKUD | Ööpäevaga tuvastati 222 uut nakatunut, enam kui kolmveerand neist vaktsineerimata

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 107,8 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 3,5%.

Ööpäeva jooksul avati 6 uut COVID-19 haigusjuhtumit, haiglaravi vajab 37 patsienti. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 55 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 16 inimest (44%). Haiglaravil viibivatest patsientidest 2 inimest ehk 5,7% on vaktsineeritud.